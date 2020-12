Orvieto, sindaco Tardani tra auguri e Covid - Tuttoggi

“Mentre tutti ci auguriamo che questa emergenza sanitaria globale finisca, e dobbiamo sperarlo intensamente confidando negli effetti della prossima campagna vaccinale in questi giorni tutti noi avremo modo di ripensare l’anno che sta per concludersi: lunghi mesi scanditi dai bollettini sull’emergenza, dai provvedimenti nazionali, regionali e locali per evitare il contagio e i tentativi di riprendere una quotidianità che si avvicinasse per quanto possibile alla normalità; stagioni cadenzate dalle preoccupazioni per le ricadute sull’economia delle famiglie, delle imprese e del tessuto socio-economico generale e della nostra realtà in particolare. Un anno in cui abbiamo subito la perdita di persone care o semplicemente a noi conosciute ma che resteranno sempre nella memoria della nostra comunità”.



“Se da un lato tutto questo ci può rattristare è però importante riflettere su quanto è accaduto e su quanto è stato fatto in questo lungo periodo di tempo, non dimenticandoci che eravamo tutti impreparati, eppure giorno dopo giorno, abbiamo affrontato la situazione emergenziale acquisendo conoscenze e strumenti nuovi. Sappiamo bene che non è finita, ma dobbiamo essere consapevoli di quanto questa triste esperienza ci sta insegnando, per preparare l’uscita da questo tunnel e ripensare il presente e il futuro. Istituzioni e cittadini insieme siamo chiamati ad un percorso ed uno sforzo comune per realizzare il prima possibile questi obiettivi. Dobbiamo farcela, con impegno convinto, positività e speranza.

E’ questo l’augurio che desidero condividere con gli orvietani che, in questi mesi hanno partecipato in tante forme, a rendere possibile la tenuta dell’assetto sociale ed economico cittadino con spirito di solidarietà e vicinanza. Ora più che mai però dobbiamo essere generosi, forti e fieri del nostro essere una comunità attiva e partecipe che guarda avanti.

A nome di tutta l’Amministrazione e della cittadinanza ringrazio i vari operatori della sanità locale, delle forze dell’ordine, della protezione civile, delle aziende dei servizi e della struttura comunale che quest’anno oltre all’ordinarietà, hanno affrontato una mole straordinaria di attività connesse all’emergenza Coronavirus, attività che prosegue con maggiore impegno in questi giorni di festa per garantire a tutti la vicinanza delle Istituzioni. A tutti Buon Natale e Buon Anno”.