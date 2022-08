Orvieto Scalo, via a manutenzione delle strade: le modifiche alla viabilità

Lavori a Orvieto Scalo, sindaco Tardani: "Un'altra zona del territorio comunale a cui ridaremo la dignità perduta che merita"

Al via da lunedì i lavori di manutenzione delle strade ad Orvieto Scalo. “Un’altra zona della città di Orvieto – commenta il sindaco Roberta Tardani – che da anni chiede attenzione e alla quale ora ridaremo la dignità perduta che merita”.

Ad essere interessate dagli interventi, ricorda la prima cittadina, saranno il parcheggio di via Monte Terminillo, ovvero quello antistante il tiro a segno, il parcheggio di via Monte Bianco, via Monte Bianco, via Monte Terminillo, via del Fosso e il parcheggio di via Monte Nibbio. “I lavori andranno avanti fino all’8 settembre secondo il piano di manutenzioni coordinato dall’assessore ai Lavori pubblici Piergiorgio Pizzo che sin dall’inizio del nostro mandato ha coinvolto tutta la citta, dal centro storico e le frazioni, e procederà per intervenire su tutte le situazioni più critiche e ridare decoro e sicurezza alle strade cittadine”.