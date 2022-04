Orvieto, ritiro per i giovani organizzato dal Monastero del Buon Gesù

L'iniziativa si chiama "Alle sorgenti della vita cristiana"

Continuano gli appuntamenti proposti dalle Sorelle povere del Monastero del Buon Gesù in Orvieto ai giovani dai 18 ai 35 anni, dal titolo “Alle sorgenti della vita cristiana: i Sacramenti”. Dopo il primo ritiro svoltosi in Quaresima, il secondo è in programma dal 29 aprile al 1° maggio.

Il titolo dell’incontro

Questa volta si approfondirà il tema “Eucarestia. Questo è il mio Corpo per te!”. Un’ulteriore preziosa occasione per aiutare i partecipanti a fare esperienza della bellezza e della sorgente della vita cristiana attraverso una riscoperta dei Sacramenti.