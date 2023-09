Orvieto, maxirissa tra italiani e cittadini stranieri: 4 denunce - Tuttoggi.info

Maxirissa a Orvieto: gruppo di italiani contro gruppo di cittadini stranieri. Italiano finisce in ospedale con trauma cranico

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Orvieto hanno deferito in stato di libertà 4 persone per rissa ed uno dei 4 anche per ricettazione e lesione personale. Nella notte tra sabato e domenica, nei pressi degli impianti sportivi di via Roma, per futili motivi, è nata una lite tra 3 ragazzi italiani ed un gruppo più numeroso di giovani nord africani: sono volate parole ed insulti finché la situazione è degenerata ed i giovani hanno cominciato a picchiarsi.

Rissa tra italiani e stranieri, 4 denunce

Immediato l’intervento delle pattuglie dell’Arma in circuito, che ha posto fine alle ostilità: sono stati identificati 4 soggetti, 3 italiani ed un marocchino, tutti di età compresa tra i 28 ed i 34 ed incensurati, per i quali è scattata la denuncia per rissa mentre gli altri partecipanti si sono dati alla fuga. Il 34enne marocchino è stato poi deferito anche per ricettazione e lesione personale poiché trovato in possesso del telefono cellulare di uno degli italiani, probabilmente caduto nelle concitate fasi della lite. Alcuni dei soggetti coinvolti hanno dovuto ricorrere a cure mediche per lievi contusioni; ad avere la peggio è stato uno dei 3 italiani, trattenuto in osservazione per un trauma cranico. Le indagini proseguono per individuare compiutamente tutti i rissanti.