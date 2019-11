Orvieto, le celebrazioni del 2 e 4 novembre 2019

share

In occasione della Giornata delle Forze Armate – Festa dell’Unità Nazionale e della Commemorazione dei Defunti – il Comitato Misto Cittadino per la Celebrazione delle ricorrenze di Novembre coordinato dal Comune di Orvieto: “Rivolge il saluto a tutti coloro che servono in armi l’Italia a garanzia della pace, della libertà e delle Istituzioni. Nel 101° anniversario della Vittoria eleviamo il nostro pensiero riverente a quanti hanno immolato la vita per difendere la Patria e a quanti sono caduti e cadono per la difesa delle istituzioni democratiche in Italia e nel Mondo.

Ad essi va la nostra gratitudine e da essi ci giunga il monito ad operare per far progredire l’Italia sempre più sulla via della civiltà, della democrazia e della pace. Viva l’Italia”.

Il Comitato, invita i cittadini ad esporre la Bandiera Nazionale e ad intervenire alle cerimonie che si svolgeranno secondo il seguente programma:

Sabato 2 Novembre 2019

9,30 Deposizione della corona presso la targa in memoria di Giovanni Ciuco in Via Postierla

10,00 Deposizione della corona al Cippo dei Sette Martiri in località Camorena

10,15 Deposizione della corona presso il Cimitero Britannico

11,00 Deposizione della corona presso il Monumento dei Caduti in località Sugano

11,30 Celebrazione della Messa e deposizione della corona presso il Sacrario dei Caduti nel Civico Cimitero

Lunedì 4 Novembre 2019

9.30 Deposizione della corona al busto del “Milite Ignoto” presso il Liceo Classico “F. A. Gualterio” in piazza Ippolito Scalza

10,00 S. Messa in onore dei Caduti di tutte le guerre presso la Chiesa di Sant’Andrea

10,45 Costituzione in Piazza della Repubblica del Corteo Cittadino al seguito del Gonfalone della Città. Il Corteo effettuerà il seguente percorso: Piazza Duomo, via del Duomo, Corso Cavour, Piazza Cahen

11,15 Deposizione della corona al Monumento dei Sette Martiri al Belvedere

11,20 Deposizione della corona al Monumento del 3° Btg Granatieri “Guardie” in Piazza Cahen

11,30 Deposizione della corona al Monumento dei Caduti in Piazza Cahen

Nella giornata di Lunedì 4 novembre dalle ore 8:00 alle ore 10:00 vige il divieto di sosta in Piazza Ippolito Scalza di fronte all’edificio del Liceo Classico.

Inoltre, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 è vietata la sosta in Piazza Cahen in prossimità del Monumento del 3° Btg. Granatieri Guardie e al Monumento dei Caduti per permettere lo svolgimento delle celebrazioni.

Infine, il traffico sarà interrotto al momento del passaggio del Corteo lungo le seguenti vie e piazze: Piazza della Repubblica, Corso Cavour ed arrivo in Piazza Cahen.

Il Comando della Polizia Municipale adotterà i provvedimenti necessari a garantire il normale flusso della circolazione.