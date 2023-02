Orvieto, giro di vite dei Carabinieri | Controllati 70 persone e 60 veicoli - Tuttoggi

70 persone e 60 i veicoli controllati

Al termine del servizio circa 70 sono state le persone controllate, di cui 3 agli arresti domiciliari, e 60 sono state le vetture oggetto di controllo, da cui sono scaturite: una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 186 del C.d.S. per guida sotto l’influenza di alcool, con contestuale fermo amministrativo del veicolo; una violazione ai sensi dell’art. 80 del C.d.S. per revisione scaduta; una violazione ai sensi dell’art. 218 del C.d.S. per guida con patente sospesa e contestuale fermo del mezzo; e, infine, una contravvenzione ai sensi dell’art. 141 del C.d.S. per eccesso di velocità. In totale sono state 10 le attività commerciali oggetto di controllo tra bar, farmacie e istituti di credito della zona.