Orvieto, giochi inclusivi nel giardino di via degli Eucalipti di Ciconia - Tuttoggi.info

In arrivo giochi inclusivi anche per i parchi di Ciconia: sono partiti mercoledì 18 ottobre i lavori per l’installazione di nuove attrezzature ludiche nel giardino di via degli Eucalipti, con un intervento promosso dall’assessorato alle Manutenzioni e finanziato con un contributo di 23mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Disabilità.

Il progetto prevede l’installazione di un’altalena a bilico, con una delle due sedute dotata di imbracatura in acciaio, e di una particolare giostra con postazioni centrali per utenti su sedia a rotelle e sedute laterali con schienale per accompagnatori, simile a quella già posizionata ai giardini “Stefano Melone” di Orvieto scalo. Sarà inoltre realizzata una pavimentazione antitrauma.

“Si tratta di un ampio lavoro di riqualificazione dei parchi cittadini – spiega l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Orvieto, Gianluca Luciani – che ha interessato la manutenzione di tutte le aree gioco, l’installazione dei nuovi giochi a Colonnetta di Prodo, il giardino di via degli Aceri a Ciconia con la realizzazione dell’area fitness, la riqualificazione di tutte le attrezzature dei giardini ‘Stefano Melone’ di via Monte Nibbio a Orvieto scalo grazie anche alla collaborazione con il comitato di volontariato ‘ciCasco’ che ha donato una giostra inclusiva”.

Coppola: “L’inclusività è una prerogativa fondamentale nella progettazione”

“Oggi l’inclusività – aggiunge l’assessore alle Politiche sociali, Alda Coppola – è diventata una prerogativa fondamentale nella progettazione e nella realizzazione delle aree gioco, che devono essere fruibili anche da bambini con disabilità fisiche e sensoriali. Per questo, dopo Orvieto scalo, abbiamo deciso di utilizzare i finanziamenti del Ministero per la Disabilità per sostituire le vecchie attrezzature pericolose che erano state rimosse in via degli Eucalipti con giochi inclusivi che arricchiranno una delle aree verdi più importanti del quartiere di Ciconia“.