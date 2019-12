Orvieto, Fondazione Umbria Jazz al teatro Mancinelli - Tuttoggi

La Giunta Comunale ha individuato la Fondazione Umbria Jazz, di cui il Comune di Orvieto è socio, quale coordinatore unico degli eventi programmati tra il 15 dicembre e il 2 gennaio 2020 presso il Teatro Mancinelli. Nella fase di transizione della gestione del Teatro Mancinelli, dopo la revoca della concessione della gestione all’associazione TeMa, l’esecutivo ha ritenuto necessario ed urgente continuare ad onorare gli impegni presi dalla stessa associazione con soggetti pubblici e privati e soprattutto di dover salvaguardare la buona riuscita della 27esima edizione di Umbria Jazz Winter, evento dalla caratura internazionale e di notevole rilevanza dal punto di vista culturale e turistico per la città.

Alla luce della necessità di provvedere a tutti gli aspetti organizzativi funzionali alla manifestazione attinenti al teatro e in ragione della sua necessaria presenza all’interno della struttura per garantire il regolare svolgimento del festival, la Fondazione Umbria Jazz ha dato la propria disponibilità a farsi carico degli oneri tecnici, organizzativi, promozionali e informativi relativi a tutti gli eventi in calendario presso il teatro Mancinelli dal 15 dicembre al 2 gennaio.

Quest’anno il Comune ha contribuito allo svolgimento del 27 festival UJW complessivamente con 50.000 euro (40.000 lo scorso anno) e, alla luce dell’importanza del festival che pone la città in una dimensione internazionale, intende consolidare e strutturare ulteriormente, nei prossimi mesi, il rapporto tra la Fondazione Umbria Jazz e il Comune. Nel frattempo l’Amministrazione Comunale sta avviando le procedure per l’affidamento dei servizi che, terminata la fase di transizione, garantiranno l’apertura e la funzionalità a regime del Teatro Mancinelli.