Orvieto FC, tornei e successi - Tuttoggi

Nemmeno le festività natalizie fermano l’attività dell’Orvieto FC, che anzi, proprio durante questo periodo sta dando il massimo in quanto a organizzazione. La società del presidente Roberto Lorenzotti, è veramente attiva specie per quanto riguarda i tornei; nel comprensorio orvietano (Sferracavallo, Ciconia, Lubriano) sono andati e stanno andando in scena ben due tornei, dislocati in tre location diverse.

Nella settimana natalizia al PalaPapini di Ciconia è stata disputata la terza edizione dell’Orvieto Fc International Cup di calcio a 5, che ha visto partecipare squadre Under 19 come il Latina, l’Osma Marsciano, il Fabrica di Roba, l’Active Network, l’Orvieto Fc e una Rappresentativa Giapponese, e proprio questi ultimi si sono presi il Torneo in una divertentissima finale contro il Fabrica, terminata 1-1 e conclusasi poi ai rigori.

Una gara bellissima, in cui il fair play l’ha fatta da padrone. Se questo torneo è oramai chiuso, è ancora in pieno svolgimento il Secondo Memorial Quinto Polegri, che si sta giocando tra gli impianti di Sferracavallo (campo a 11) e Lubriano (campo a 5) e che sta coinvolgendo squadre di ogni età giovanile con molte società partecipanti.

A Sferracavallo si è già conclusa la parte che riguarda gli Under 14, con la vittoria della Polisportiva Ternana in finale contro la Narnese, mentre è in pieno svolgimento quella degli Under 15 che vede divise in due gironi Viterbese, Orvietana, Narnia (Girone A – Narnia e Orvietana prime a pari punti, 4), Accademia Calcio Terni, Orvieto Fc e Polisportiva Ternana (Girone B), per loro la finale è prevista per il 3, mentre il 2 si giocherà il triangolare del girone B che decreterà le due semifinaliste.

Sempre a Sferracavallo, nei giorni che andranno dal 4 al 6 scenderanno in campo gli Esordienti 2007. I più giovani saranno invece impegnati a Lubriano, con i Pulcini 2010 il 3 gennaio, il 4 gennaio con i 2012, mentre i 2008 giocheranno dal 4 al 6 gennaio. Insomma sicuramente un modo ottimo per dimostrare come questa società stia lavorando tanto e bene, per la crescita dei giovani in due discipline diverse come il futsal e il calcio.