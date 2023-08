Orvieto, droga sotto il sedile dell'auto: denunciato un uomo - Tuttoggi.info

Droga sotto al sedile, denunciato un uomo a Orvieto. Controlli dei Carabinieri per contrastare lo spaccio nella città della rupe

Proseguono i servizi di controllo del territorio orvietano da parte dei militari del locale Comando Compagnia Carabinieri. Nello specifico, oltre ai già numerosi servizi di contrasto ai reati predatori posti in essere, i militari dell’Arma stanno proseguendo, quotidianamente, quei servizi mirati a contrastare reati in materia di stupefacenti, tramite specifici servizi predisposti in tal senso.

Orvieto, controlli antidroga

Proprio nella mattinata di ieri, 24 agosto, nell’ambito di tali attività durante un servizio svolto in stretta collaborazione tra il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Orvieto e la Stazione Carabinieri di Orvieto con la Tenenza della Guardia di Finanza di Orvieto e del Nucleo Cinofilo del Gruppo della Guardia di Finanza di Perugia, è stato fermato e controllato, nei pressi di Orvieto Scalo, un uomo 59enne originario della provincia di Latina a bordo del proprio veicolo, il quale veniva sottoposto ad una approfondita ispezione.

Droga sotto il sedile anteriore

Tale servizio ha consentito di riscontrare la presenza di sostanza stupefacente occultata sotto il sedile anteriore, nello specifico di 25 grammi di hashish suddivisi in cinque confezioni da 5 grammi ognuna, pronte per essere immesse sul mercato. L’uomo, immediatamente identificato, è stato accompagnato presso gli Uffici dell’Arma e denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutta la sostanza recuperata è stata posta sotto sequestro.