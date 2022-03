Orvieto, controlli dei carabinieri con l’elicottero - Tuttoggi

I carabinieri hanno perlustrato le principali arterie viarie dei comuni di Fabro, Ficulle, Orvieto e Baschi: l'esito dei controlli

Controlli dei carabinieri nel territorio di Orvieto anche con l’ausilio di un elicottero.

Nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri della Compagnia di Orvieto, con l’ausilio dell’elicottero del Nucleo elicotteri carabinieri di Roma Urbe, hanno effettuato un servizio di aerocooperazione e controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di reati in genere.

In particolare i militari dell’Arma hanno perlustrato le principali arterie viarie dei comuni di Fabro, Ficulle, Orvieto e Baschi, con la presenza di più pattuglie delle Stazioni Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Nell’ambito di tale attività è stata data esecuzione a 2 misure detentive per l’espiazione di pena a carico di due persone condotte successivamente in carcere, al sequestro di un veicolo per una guida senza patente, al controllo di 91 veicoli e all’identificazione di 107 persone. Nel contempo, mirati servizi per il contrasto del traffico di stupefacenti hanno permesso il sequestro di modiche quantità di sostanza stupefacente, con la conseguente segnalazione di 2 persone alla Prefettura di Terni poiché dedite all’uso di sostanze stupefacenti e con il ritiro immediato della patente di guida per 30 giorni.