Orvieto, come richiedere il passaporto - Tuttoggi

Passaporto, orari e giorni di apertura del Commissariato di Orvieto. Previsto anche un open day per rinnovi e richieste

La Polizia di Stato ha comunicato gli orari e i giorni in cui il Commissariato di PS di Orvieto, situato a Piazza Cahen, sarà aperto per il rilascio dei passaporto: lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 il martedi e il giovedi dalle 09.00 alle 12.00. Per la presentazione delle richieste è necessaria la prenotazione dell’appuntamento sul sito istituzionale www.passaportonline.poliziadistato.it.

In casi urgenti le istanze possono essere presentate direttamente allo sportello nei giorni ed orari indicati, nei quali è possibile anche ritirare i passaporti richiesti senza alcuna prenotazione.