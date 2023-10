Orvieto, bando per 11 case popolari - Tuttoggi.info

Bando case popolari a Orvieto, ecco tutte le informazioni. Si attende la formazione della graduatoria in base alle richieste

Pubblicato il bando di concorso per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale pubblica per l’anno 2023. Sono 11 gli alloggi da assegnare sulla base delle comunicazioni inviate da Ater Umbria all’Ufficio E.R.S. del Comune di Orvieto.

La domanda dovrà essere presentata entro il termine ultimo e perentorio del 15 dicembre 2023 compilando il modello appositamente predisposto in distribuzione gratuita presso l’Ufficio E.R.S. del Comune di Orvieto, via Garibaldi n. 8 – piano 3°- negli orari di apertura al pubblico lunedì dalle 9:00 alle 13:00, giovedì dalle 9:00 alle 13:00 o reperibile on line dal sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.orvieto.tr.it nella sezione “Uffici e Servizi” – “Ufficio Casa”. Per comunicazioni telefoniche l’Ufficio E.R.S. potrà essere contattato negli stessi giorni lunedì e giovedi dalle 15:00 alle 18:00 (Istr. Amm. dott. Paolo Bambini, telefono 0763-306219 – email p.bambini@comune.orvieto.tr.it).

Il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti previsti, nonché l’eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a punteggio, allegando tutta la documentazione comprovante le suddette condizioni.

Pena l’esclusione, la domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente dovrà essere spedita al Comune di Orvieto – Ufficio Casa – Via Garibaldi n. 8 – 05018 Orvieto (TR) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia del documento d’identità in corso di validità o tramite pec all’indirizzo comune.orvieto@postacert.umbria.it o presentata direttamente al Comune di Orvieto presso l’Ufficio Protocollo Generale in Piazza della Repubblica dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e in apertura pomeridiana i soli lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.