Orvieto, alza il sipario la 47^ Cronoscalata della Castellana | Iscrizioni al via

Regolamento approvato e iscrizioni aperte a Orvieto in vista della 47^ Cronoscalata della Castellana. Gli organizzatori dell’Asd La Castellana hanno avviato i preparativi e sono pronti per una nuova edizione-show per la classica corsa in salita umbra. L’appuntamento è dal 6 all’8 settembre e in vista del rush di fine stagione sarà cruciale per tutti i pretendenti al Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM), vista la doppia validità per le zone Nord e Sud, e per i protagonisti della gara nazionale riservata alle autostoriche. Le iscrizioni sono aperte fino a tutto lunedì 2 settembre (schede online sul sito ufficiale www.lacastellanaorvieto.it ). Con l’avvio dei lavori, in collaborazione con l’Automobile Club di Terni, La Castellana sta curando tutti i dettagli nei particolari e le novità da approvare.

Tra queste spicca l’istituzione di un Comitato d’Onore, che con l’obiettivo di coinvolgere ancora di più enti e territorio è formato dal sindaco di Orvieto Roberta Tardani, dall’assessore allo Sport Carlo Moscatelli, dal presidente dello stesso Automobile Club di Terni Giorgio Natali e dal fiduciario Federico Giulivi. Per l’associazione orvietana è la conferma di un infaticabile lavoro volto a gestire nei minimi particolari tutti i dettagli dell’evento motoristico in sé e nel contempo capace di rinsaldare il legame con le istituzioni e l’intero territorio, che con le bellezze di Orvieto in prima fila diventa stimolante occasione per visitare luoghi esclusivi impreziositi da architetture uniche al mondo e caratterizzati da percorsi enogastronomici tra i più rinomati. L’obiettivo è quello di affinare ulteriormente l’elevato livello logistico e professionale dimostrato nelle edizioni più recenti della manifestazione e offrire a partecipanti, addetti ai lavori e pubblico un grande spettacolo dentro e fuori dalla “pista”, sulla quale è atteso un prestigioso parterre di piloti e auto da corsa.

I variegati ed emozionanti 6190 metri del tracciato di gara immerso nel verde che da San Giorgio sale a Colonnetta di Prodo lungo la SS79 restano uno dei punti di forza della cronoscalata orvietana, più volte scelta da piloti e team come punto di riferimento anche per gare-test o esordi assoluti, come nel 2018 fu per la Wolf GB08 Thunder motorizzata Aprilia con il pistard locale Gianluca Carboni al volante. Il programma della 47esima edizione sarà inaugurato venerdì 6 settembre dalle verifiche sportive e tecniche previste dal primo pomeriggio nell’area dei parcheggi dello stadio “Muzi”.

Sabato 7 settembre motori accesi per le due salite di prove ufficiali con partenza alle ore 9.00 e domenica 8 settembre, sempre alle 9.00 semaforo verde per gara 1 e a seguire gara 2 della 47^ Cronoscalata della Castellana.

Dopo i successi colti nel 2015 e nel 2017, lo scorso anno (2018) Michele Fattorini ha firmato per la terza volta l’albo d’oro dell’ambita cronoscalata umbra con il crono totale di 5’40”56 (gara 1 + gara 2).

A bordo dell’Osella Fa30 Zytek e al termine di un emozionante sfida, il giovane driver di casa aveva preceduto sul podio l’abruzzese Stefano Di Fulvio (Lola B99 Evo Zytek di F3000) e l’eugubino Gianni Urbani (Osella Pa21 Honda), mentre il Trofeo Under 25 era andato a Filippo Ferretti e la Coppa Dame a Deborah Broccolini, al cui papà è dedicato il Memorial Attilio Broccolini, che anche nel 2019 la Cronoscalata della Castellana assegnerà al vincitore della classe N1600.

Tra le auto storiche il tempo più veloce in assoluto era stato ottenuto da Stefano Peroni, driver toscano che ha vinto il 5. Raggruppamento con la monoposto Martini Mk32.

