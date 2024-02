Orvieto, alla piscina comunale i corsi di acquamotricità per le donne in gravidanza - Tuttoggi.info

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Orvieto-Assessorato allo Sport, la Usl Umbria 2 e la Uisp Orvieto Medio Tevere, da lunedì 19 febbraio la piscina comunale di Orvieto tornerà a ospitare le attività rivolte alle donne in gravidanza.

Ripartono i corsi di acquamotricità in gravidanza a Orvieto.

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Orvieto-Assessorato allo Sport, la Usl Umbria 2 e la Uisp Orvieto Medio Tevere, da lunedì 19 febbraio la piscina comunale di Orvieto tornerà a ospitare le attività rivolte alle donne in gravidanza. I corsi si terranno tutti i lunedì, dalle 10 alle 11. Le gestanti afferenti al Consultorio di Orvieto saranno accompagnate nella lezione da un’ostetrica specializzata.

L’obiettivo del progetto è quello di migliorare l’attrattività del Punto Nascita dell’ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto. In ospedale, infatti, è possibile proseguire il percorso in acqua essendo disponibile una vasca per il travaglio e il parto.

“La ginnastica in acqua – spiega la Usl Umbria 2 – è il modo migliore in gravidanza per eseguire movimenti mirati alla tonificazione, all’irrobustimento e all’allungamento di tutti i muscoli della fascia pelvica che sorreggono la schiena, il peso dell’utero e degli organi interni, dei muscoli delle gambe, in particolare delle cosce, dei muscoli dorsali, che con l’aumento di peso dell’utero e con il cambiamento della postura tipico della gravidanza vengono messi a dura prova e tendono sempre a inviare segnali dolorosi”.