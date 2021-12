Originali ed esclusive, tante idee regalo perfette per ogni occasione - Tuttoggi

Sono ancora i gioielli, i cadeau più amati, soprattutto dalle donne

La scelta del regalo può rivelarsi un azzardo se non si considerano i gusti di chi lo riceverà. Per evitare errori, se si conoscono poco le preferenze del destinatario, non resta che aggirare l’ostacolo, e puntare dritti su caratteristiche quali l’originalità, e la proposta esclusiva.

Trattandosi di un regalo al femminile, inutile ricordare l’elevata attrattiva che un gioiello è ancora in grado di trasmettere. Fra i gioielli più amati dalle donne non mancano sicuramente gli anelli, gli orecchini dal taglio sobrio o dalla maxi taglia, i bracciali rigidi o morbidi, le collane, per una scelta intramontabile.

Ogni donna è in grado di apprezzare il carattere di una collana con iniziale. L’idea di donare una collana con lettera, o una collana con nome, è straordinariamente ricca di personalità. L’iniziale del nome spesso porta con sé i presupposti di una bellissima storia d’amore, dai tratti intimi, una narrazione che ha le carte in regola per essere lo specchio di una verità profonda. I caratteri dell’alfabeto, per chi ancora non lo sapesse, sono annoverati fra i simboli più preziosi e potenti che una donna sceglie d’indossare.

Originali a tutti i costi, il regalo perfetto per sorprendere

Chi vuole sorprendere, e lancia il guanto della sfida scegliendo di essere originale, può valutare una ricca gamma di opportunità.

Considerando i regali al maschile, e volendo stupire un uomo, sipossono valutare proposte estremamente avventurose come un viaggio in parapendio o una gita in mongolfiera, soluzione perfetta anche per un’esperienza da vivere in coppia.

Chi non ha mai sognato di guidare una Ferrari in pista? Ieri una fantasticheria oggi una realtà, e il festeggiato potrà effettuare un test drive su Ferrari F430, con relativa visita al Museo Ferrari di Maranello.

Sarà colpito da un’autentica scarica di adrenalina chi, sfasciando il dono, scoprirà di poter uscire dal paddock e mettersi in pista, alla guida di un bolide a due ruote, oppure potrà partecipare a un corso di arrampicata, o ancora lanciarsi con il paracadute.

I cadeau al femminile

Più femminili le scelta di donare una romantica crociera sulla Senna a Parigi, un week end a Venezia, o una due giorni di relax e benessere rigenerante, da vivere in una Spa o alle terme.

E’ invece ricca di pathos l’idea di regalare una notte al castello, con tanto di cena e prima colazione, al pari del divertimento e della magia che è in grado di donare il biglietto regalo per trascorrere un’intera giornata in un parco giochi, a spasso fra mille attrattive.

I viaggi del gusto

Vi esalta l’idea di far intraprendere a chi amate un viaggio fra i gusti e i sapori della cucina? Trasformarlo in realtà è facile grazie ai corsi di cucina, alle degustazioni enogastronomiche e ancora ai kit ricetta, per preparare da sé un piatto prelibato, passo dopo passo.

Gli evergreen per un regalo più tradizionale

Ogni occasione è ghiotta per pensare a un regalo, per il vostro lui o la vostra lei, per la mamma o il papà, per i parenti o gli amici. Chi vuole andare sul sicuro può valutare la scelta di un evergreen, rispolverando le classiche categorie, ideali per ogni occasione dal compleanno alle festività natalizie.

Di che cosa parliamo? Naturalmente dei cadeau che considerano abbigliamento e accessori, oggetti per la casa, cosmetici e profumi, piccoli elettrodomestici, tecnologia di ultima generazione, alimentari, e poi ancora libri, strumenti musicali e gli immancabili attrezzi per lo sport.