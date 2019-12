Ordine pubblico e sicurezza a Fontivegge, massiccio intervento dei Carabinieri - Tuttoggi

L’Arma dei Carabinieri di Perugia, in considerazione degli eventi che recentemente hanno interessato il quartiere di Fontivegge e l’area urbana circostante, ha messo in campo un massiccio dispositivo di controllo del territorio che ha coinvolto, oltre ai militari della Compagnia di Perugia, personale della Compagnia di Intervento Operativo di Firenze messo a disposizione dal Comando Generale dell’Arma per fronteggiare con maggior efficacia le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

I 21 (ventuno) militari impiegati a bordo 9 (nove) pattuglie, hanno conseguito i seguenti risultati: