Operazione "Estate sicura", da oggi potenziati servizi serali e notturni con agenti di Polizia locale - Tuttoggi.info

Dal primo luglio al 31 ottobre presidi urbani e stradali per garantire la sicurezza in occasione dei numerosi eventi, spettacoli e manifestazioni

Una delibera di Giunta ha approvato, nei giorni scorsi, il progetto “Città di Castello Estate sicura”. Da oggi (lunedì 1 luglio), fino al 31 ottobre, è previsto infatti il potenziamento dei servizi serali e notturni con l’impiego di agenti e ufficiali di polizia locale, per garantire la sicurezza in occasione dei numerosi eventi, spettacoli e manifestazioni del ricco programma di “Estate in città“.

I servizi saranno finalizzati in particolare a garantire il regolare svolgimento degli eventi, in particolare il rispetto delle ordinanze sindacali nella zona interessata dalla cosiddetta “movida estiva”, soprattutto in materia di acustica, tutela del riposo e delle norme a tutela della sicurezza urbana, contrasto al degrado, somministrazione di bevande alcoliche a minori e controlli ai parchi e aree verdi per prevenire fenomeni di spaccio.

Saranno inoltre intensificati i controlli stradali nelle aree circostanti le manifestazioni, finalizzati all’accertamento delle condotte di guida sotto influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti, anche prevedendo servizi congiunti con le altre forze di polizia, in un’ottica di sicurezza integrata. Le maggiori risorse impiegate per l’obiettivo-progetto saranno finanziate con i proventi delle violazioni al Codice della strada.

“Riteniamo doveroso sottolineare il prezioso lavoro della nostra Polizia Locale sempre più coinvolta nei compiti di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, in costante collaborazione con tutte le altre forze dell’ordin”, hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi e l’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Rodolfo Braccalenti.

“Ringrazio l’amministrazione comunale per aver approvato un progetto che darà maggiore visibilità alla Polizia Locale nel periodo estivo, soprattutto nelle ore serali e festive a garanzia del regolare svolgimento del ricco programma di manifestazioni cittadine e al contrasto agli abusi di alcol e droga in occasione di tali eventi – ha precisato il Comandante di Polizia Locale Emanuele Mattei – Gli agenti e ufficiali lavoreranno in sinergia con le altre forze di polizia presenti sul territorio, inaugurando un sistema un sicurezza urbana e integrata per benessere della collettività”.