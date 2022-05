Operaio cade da impalcatura, ricoverato in prognosi riservata - Tuttoggi

Per cause in corso di accertamento sarebbe caduto rovinosamente da un’altezza di circa due metri, riportando serie lesioni. Soccorso da personale del 118, l’uomo è stato immediatamente trasportato all’Ospedale di Perugia, dove si trova al momento ricoverato nel reparto di terapia intensiva, con prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente, nella tarda mattinata, sono intervenuti anche i carabinieri di Città di Castello e personale del Dipartimento Sicurezza sul Lavoro dell’ASL tifernate per fare chiarezza sull’accaduto.