Open Day alla Scuola dell'Infanzia “Città dei Bambini” di Baiano - Tuttoggi

Lo scorso 10 gennaio si è svolto l’OPEN DAY alla Scuola dell’Infanzia “Città dei Bambini” di Baiano. L’intera giornata scolastica è stata animata con attività ludiche e didattiche.

Il tutto in favore dei bambini e genitori interessati ad iscrivere i propri figli alla Scuola dell’Infanzia “Città dei Bambini”. In questo senso, gli spazi della Scuola dell’infanzia sono stati predisposti con temi, giochi ed attività: Giochi Didattici, Attività Grafiche, Merenda per i Bambini e Laboratorio Manipolativo.

I bambini e le Insegnanti hanno accolto genitori ed i loro figli, fatto conoscere alcune peculiarità didattiche ed attività educative. Infatti, la Scuola dell’Infanzia “Città dei Bambini” di Baiano – per l’anno 2020/2021 – propone le seguenti attività, iniziative e progetti:

Progetto di Plesso “I Bambini e le Emozioni”; Progetto lingua Inglese; Progetto “Un idea per la sicurezza”; Progetto Continuità con la Scuola Primaria; Progetto “Orto a Scuola”; Progetto “Giocalibro – Il Vento dei Venti”; Screening per la rilevazione disturbo dello sviluppo”; Progetto Coding; Giochi della Gioventù; Spettacolo a Scuola “Specchio Meravigliante”.

Inoltre la Scuola “Città dei Bambini” aderisce alle proposte ed iniziative in collaborazione con il Comune di Spoleto: “Una Storia Mille Storie”; Laboratori d’Arte presso il Museo Collicola; “Città nel Presepe” – Pro Loco di Spoleto; Tutor in Classe e Sistema Museo.

La giornata ha riscosso un notevole successo ed al termine della stessa i bambini hanno ricevuto in regalo dei piccoli giochi a tema: Walt Disney.

Infine, i genitori hanno visitato i vari ambienti con curiosità, interesse e in modo sinergico con le insegnanti. Le iscrizioni per l’Anno Scolastico 2020 – 2021 sono aperte dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020.