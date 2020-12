Omicidio di Filippo Limini Senapa, il quarto indagato estradato in Italia - Tuttoggi

Dopo l’arresto, a settembre in Germania, il quarto indagato per l’omicidio di Filippo Limini Senapa, il giovane 25enne spoletino ucciso la notte di Ferragosto a Bastia Umbria, Valentino George Neculai, 20 anni compiuti a maggio, di nazionalità rumena, senza fissa dimora, è stato estradato in Italia. Ora è in carcere a Bolzano,ma nelle prossime ore potrebbe essere trasferito in Umbria.

L’arresto del giovane, come riportato a settembre, è avvenuto non per l’omicidio di Filippo Limini Senapa, ma per altri reati, lesioni colpose quando era ancora minorenne, per cui è competente l’autorità giudiziaria romena che ha spiccato un mandato d’arresto europeo. Ma la Corte d’appello di Perugia è riuscita a far rientrare il giovane in Italia, visto che i fatti accaduti a Ferragosto più gravi di quelli per cui è stato condannato in Romania.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione, avrebbe colpito al volto Filippo con un calcio e si sarebbe accanito sul 25enne spoletino finito a terra. Stando alle indagini dei militari guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli, a ferragonosto i due gruppi, quello degli spoletini e quello dei bastioli, avrebbero litigato per futuli motivi.

Ad avere la peggio il giovane spoletino che, mentre si trovava a terra colpito da calci e pugni, è stato investito dall’auto guidata dal diciannovenne Brendon Kosiqi, in cui c’erano anche Denis Hajderlliu, 18 anni, e Kevin Malferteiner, 24 anni, prima in retromarcia, poi una seconda volta durante la manovra per uscire dal parcheggio e fuggire. All’arrivo dei soccorsi, Limini Senapa era già morto. Le accuse sono la rissa aggravata e lesioni, oltre a omicidio preterintenzionale.