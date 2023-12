Omelia in chiesa, poi l’omaggio sotto la Nord per l’addio a Carlo Giulietti

L'omaggio a una persona innamorata del Perugia e di Perugia

Il momento più toccante è stato l’omaggio sotto la Curva Nord, dove Carlo Giulietti ha vissuto così intensamente la sua passione per il Grifo, trasmettendola anche alle nuove generazioni attraverso i racconti fatti nel Museo del Perugia. Il racconto di una storia biancorossa di cui, come hanno ricordato il presidente Santopadre e tutto l’AC Perugia nel messaggio di cordoglio, Carlo Giulietti “è stato parte integrante”.

Video https://www.facebook.com/ACPerugiaCalcio

Una passione per il Perugia e per la città di Perugia che è stata ricordata in precedenza nell’omelia della cerimonia funebre, celebrata dal parroco del Perugia, don Mauro, nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia.

Poi l’ingresso del carro funebre allo stadio, dove un fumogeno rosso ha accompagnato Carlo Giulietti per suo ultimo viaggio, insieme al coro scandito dai tifosi, i suoi compagni di passione e di vita.

(video dalla pagina Facebook AC Perugia)