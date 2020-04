Occupano appartamento vuoto dell’Ater, denunciati due 26enni - Tuttoggi

A casa, in questo periodo di lockdown, ci restavano. Peccato che non fosse la loro. Una coppia di 26enni, infatti, aveva occupato un appartamento popolare vuoto. Ma gli altri occupanti degli alloggi Ater si sono accorti dai rumori che c’erano qualcuno, e così hanno chiamato i carabinieri.

È successo a Castelnuovo di Assisi. Ai carabinieri diversi inquilini di una palazzina Ater avevano segnalato la presenza di rumori sospetti provenienti da un appartamento che non era stato ancora assegnato. L’immediato intervento della pattuglia dei militari della stazione ha permesso di accertare all’interno la presenza di una coppia di giovani disoccupati, entrambi 26enni. I due, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti all’interno dell’alloggio popolare, occupandolo abusivamente. Per entrambi è quindi scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. È stata poi inoltrata la prevista comunicazione all’ente di gestione per l’avvio delle relative pratiche di sfratto.

Poche ore dopo, invece, ai carabinieri sono giunte telefonate relative alla presenza sospetta di un cittadino extracomunitario in una delle vie principali di Santa Maria degli Angeli. L’intervento dei militari, coadiuvati da personale della Polizia Municipale di Assisi, ha permesso di rintracciare l’uomo, un cittadino magrebino 40enne, pregiudicato, il quale approfittando delle ore serali, passeggiava tranquillamente per le vie della città, nonostante risultasse colpito da un divieto di ritorno dal Comune di Assisi. Per lui è scattata la denuncia.