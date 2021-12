“Oasi Urbane”, semi di nuova socialità a parco Sant’Angelo

La riqualificazione del verde della zona di corso Garibaldi inserito tra i 10 progetti nazionali da Coop per l'equilibrio degli ecosistemi danneggiati

C’è anche il parco Sant’Angelo di Perugia tra i dieci progetti di “Oasi Urbane” promosso da Coop in altrettante città italiane. Quello di Perugia è però un intervento unico nel suo genere, perché viene realizzato riqualificando un parco già esistente e perché all’interno delle mura del centro storico.

La messa a dimora di alcuni alberi di ulivo ha segnato simbolicamente l’inaugurazione di un intervento che è già stato avviato, con il posizionamento nell’area del parco di alberi da frutto, aiuole fiorite e arbusti tipici del paesaggio umbri e con il terrazzamento del terreno al di fuori delle mura. Creato anche un micro habitat per le api, fondamentali insetti impollinatori.

Il tutto per realizzare al parco Sant’Angelo un’oasi di biodiversità a disposizione del quartiere e della città.

I dettagli del progetto sono stati illustrati nella sede dell’associazione “Ya Basta”, che da tre anni si occupa della manutenzione (materiale e “sociale”) dell’area di corso Garibaldi, una delle più antiche e belle di Perugia, da sottrarre al degrado.

Il vice presidente di Coop Centro Italia, Lorenzo Pelosi, dopo aver portato i saluti del presidente Antonio Bomarsi, ha ricordato come questa iniziativa si inserisca all’interno dell’impegno di Coop per la tutela ambientale e la valorizzazione delle tipicità. Perugia è stata scelta perché è la città più grande dove Coop Centro Italia è presente.

L’assessore Otello Numerini ha sottolineato come la sfida delle manutenzioni sia particolarmente impegnativa per le amministrazioni comunali. E dell’impostante aiuto che in questo senso può aiutare dalle associazioni e dal mondo delle imprese. Perugia, ha detto Numerini, al termine di questo anno sarà in attivo di 500 alberi tra quelli piantati e i nuovi messi a dimora.

L’iniziativa nazionale e quella perugina è stata spiegata da Carmela Favarulo (settore politiche sociali Ancc Coop), Margherita Tascini (consigliere Cda Coop centro Italia), Armando Mattei (ceo di Plan Bee). Laura Travaglia ha infine ricordato l’impegno di “Ya Basta”, ormai da tre anni, per questa zona di Perugia. Un impegno che non si è fermato neanche durante la pandemia.

A primavera gli abitanti della zona avranno un nuovo parco Sant’Angelo fiorito da vivere, grazie all’iniziativa promossa da Coop.