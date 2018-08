Nuovo look per Piazza San Giovanni, iniziativa del ‘Quartiere San Giuliano’

Organizzato dall’associazione ‘Quartiere di San Giuliano’, è in programma domenica 5 agosto, a partire dalle ore 9, un’iniziativa di partecipazione rivolta a tutti, per prendersi cura della storica piazza San Giovanni.

Alle 9 ci sarà la formazione dei gruppi di lavoro, che lavoreranno per ultimare alcune fasi del 1° stralcio di manutenzione straordinaria: ripristino punti luce non funzionanti, sistemazione dei cordoli e degli impianti d’irrigazione delle aiuole, con ottimizzazione ed estensione degli stessi e ripristino del tappeto erboso. Dopo una pausa intorno alle 13, si riprende alle ore 14.30 e, alle 19, ci sarà un brindisi finale con l’inaugurazione delle nuove aiuole.

Gran parte delle operazioni sono già state eseguite ma saranno ultimate simbolicamente in occasione di questa giornata, in un clima di festa per residenti e simpatizzanti, per bambini ed adulti. “E’ solo il primo degli interventi – commenta Francesco Pascolini, presidente del ‘Quartiere di S. Giuliano’ – che si rendono e si renderanno necessari per tenere pulito e ordinato uno dei luoghi più amati dagli eugubini, uno dei più ammirati dai visitatori, al tempo stesso cuore e base operativa dell’associazione che, recentemente, ha stipulato un accordo con l’amministrazione comunale, fortemente voluto dal sindaco Filippo Mario Stirati, prevedendo collaborazione e sostegno reciproco per il governo di tutti gli spazi comunali in gestione e in comodato d’uso allo stesso Quartiere”.

