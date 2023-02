Nuovo Curi, presentato il progetto: le immagini - Tuttoggi

La partita dalle suite dell’albergo

L’impianto avrà una forma arrotondata, ma con un’appendice rappresentata dall’hotel, il primo in Europa con camere che danno direttamente sul terreno di gioco. Si tratta di 18 suite da cui si potrà vedere la partita, oltre a disporre di poltroncine all’esterno. Saranno invece “fitness” le stanze che daranno verso la città di Perugia, con terrazzini verdi e tapis roulant.

Impianto da 18mila spettatori

All’interno, si potranno contenere fino a 18mila spettatori, tutti ovviamente al coperto e comodamente ospitati in poltroncine. Con il terreno di gioco che sarà a ridosso delle tribune. Quella vip sarà più alta delle altre, ospitando verso il terreno di gioco le postazioni migliori.

Le opere intorno allo stadio

All’esterno, verso la città, sarà posizionato un maxischermo. Allo stadio si accederà da una sorta di pedana rialzata, tra alberi e spazi verdi.

In Comune è stato presentato anche il project financing per un investimento che si aggirerà intorno ai 75 milioni di euro. Comprensivo, oltre all’albergo e al ristorante, di spazi commerciali, di un centro per la riabilitazione fisica. Sarà inoltre realizzata a Pian di Massiano, verso il deposito BusItalia, dove è già la Protezione civile, la nuova caserma della polizia municipale, aspetto questo che conferisce al progetto privato l’interesse pubblico.

Imprenditori e professionisti della cordata

La cordata di imprenditori e professionisti che hanno fondato l’Arena Curi srl è formata da: Giulio Benni (imprenditore marchigiano, proprietario tra l’altro della catena di abbigliamento sportivo King Sport9; Massimiliano Santopadre (presidente del Perugia Calcio); Francesco Lana (imprenditore perugino che ha assunto la carica di presidente); Giampiero Romani (Prometheus srl); Simone Minestrini (geometra perugino); Mauro Ricci (proprietario della palestra Anytime); Claudio Umbrico (Sea di Marsciano); Mirco Campagnoli (Centro Impianti); Alberto Bertani (immobiliarista emiliano).