Nuove parrocchie nella Diocesi di Spoleto - Norcia, le date delle messe con i nuovi pievani - Tuttoggi.info

A Norcia e Spoleto le prime celebrazioni in programma per la "rivoluzione" delle parrocchie trasformate in pievanie: il calendario

Si concretizza la “rivoluzione” prevista all’interno dell’Archidiocesi di Spoleto – Norcia con la trasformazione delle 71 parrocchie in 16 pievanie. L’arcivescovo Renato Boccardo ha infatti calendarizzato le prime celebrazioni eucaristiche “per l’inizio del cammino pastorale delle nuove Parrocchie denominate Pievanie”.

Da fine settembre, dunque, inizieranno i cambiamenti operativi e i trasferimenti di alcuni sacerdoti già annunciati. Spostamenti che in parte hanno creato polemiche e perfino raccolte di firme. Di seguito il calendario delle celebrazioni presiedute dall’arcivescovo per i mesi di settembre ed ottobre, a cui ne seguiranno altre nelle settimane successive.

Domenica 24 settembre, ore 11.00, Pievania dei Santi Benedetto ed Eutizio: Norcia, Centro di comunità

affidata a don Marco Rufini Pievano, don Davide Tononi, don Luciano Avenati

Domenica 1° ottobre, ore 11.30, Pievania di San Ponziano: Spoleto, Basilica Cattedrale di Santa Maria

affidata a don Pier Luigi Morlino, Pievano, don Bruno Molinari, p. Alejandro Remolino Abellana, oad, p. Gregorio Cibwabwa Lwaba Mambesi, oad, Mons. Eugenio Bartoli, don Jose Kurian Mecheril, VC, p. Paolo Zampollini, ofm, diac. Renato Morlino

Domenica 1° ottobre, ore 18.00, Pievania di San Giovanni Battista: chiesa di San Giovanni di Baiano (Spoleto)

affidata a don Edoardo Rossi, Pievano, don Salvatore Ficarra, diac. Claudio Vandini

Sabato 7 ottobre, ore 17.00, Pievania di San Brizio: Castel Ritaldi, chiesa di Santa Marina

affidata a don Vito Stramaccia, Pievano, diac. Gianluca Filippetti

Domenica 8 ottobre, ore 11.00, Pievania di Santa Chiara della Croce, Montefalco, chiesa di San Bartolomeo

affidata a don Mariano Montuori, Pievano, p. Marco Antonio Uras, ofm, PP. Passionisti del Santuario della Madonna della Stella

Domenica 8 ottobre, ore 17.00, Pievania di San Giovanni Paolo II: San Nicolò di Spoleto, chiesa di San Giovanni Paolo II

affidata a don Claudio Vergini, Pievano, don Dieudonné Mutombw Tshibang, don Nelson Abraham, cpps, diac. Francesco D’Urso

Sabato 21 ottobre, ore 18.00, Pievania di Santa Rita: Cascia, Centro di Comunità

affidata a don Canzio Scarabottini, Pievano, don Davide Travagli

Domenica 29 ottobre, ore 11.00, Pievania della Madonna della Valle: Bevagna, chiesa di San Michele

affidata a don Giovanni Cocianga, Pievano, don Melchior Erram Josephraj, cpps

Domenica 29 ottobre, ore 17.00, Pievania del Beato Pietro Bonilli: Trevi, Santuario Madonna delle Lacrime

affidata a don Jozef Gerčák, Pievano, don Kamil Ragan, don Sem Fioretti, don Luca Gentili, diac. Paolo Eleuteri