Nuove assunzioni al Comune di Gualdo Tadino, ecco due nuovi bandi - Tuttoggi

Da oggi – 17 febbraio – sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando e scatteranno i trenta giorni per la presentazione delle domande, termine che scadrà il 19 marzo.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma web, facendo riferimento alla procedura concorsuale prescelta. Per accedere alla presentazione della domanda sarà necessario lo Spid. Occorrerà poi completare l’inserimento dei dati anagrafici richiesti dal modulo, procedere nella compilazione della domanda di partecipazione in base ai campi previsti e, al termine, si potrà procedere all’inoltro della domanda di partecipazione e si avrà il riscontro tramite una e-mail di conferma dell’avvenuta e corretta ricezione della domanda stessa.

Per quanto riguarda il concorso per la categoria C di assistente amministrativo contabile sono previste due prove, scritta e orale, che potranno essere precedute da una preselezione qualora il numero dei candidati ammessi sia tale da non consentire l’espletamento della selezione in tempi rapidi. Titoli necessari per partecipare a questo concorso sono il possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale e l’adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Per quanto riguarda il concorso per il posto da farmacia sarà necessario possedere la laurea magistrale nella classe di “farmacia e farmacia industriale”, del nuovo ordinamento, ovvero diploma di laurea in farmacia o chimica e tecnologia farmaceutica (Ctf) del vecchio ordinamento, l’iscrizione all’albo professionale dei farmacisti, nonché l’adeguata conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. I bandi integrali sono pubblicati nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

“Con la pubblicazione di questi bandi confermiamo quanto fatto negli scorsi anni e quanto anticipato nei giorni scorsi, cioè la volontà dell’Amministrazione comunale di prevedere selezioni proprie senza andare ad attingere a graduatorie di altri Comuni. Anche perché le graduatorie dei vari concorsi indetti negli anni scorsi sono andate a esaurimento che significa che tante persone sono state assunte anche in altri Comuni umbri e non solo” ha sottolineato il vicesindaco Marco Parlanti.