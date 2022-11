Una nuova palestra per tre istituti superiori, arriva finanziamento da 2 milioni e 300 mila euro - Tuttoggi

La struttura sarà realizzata con fondi Pnrr nell’area adiacente e di pertinenza della sede dell’Istituto Agrario ”Patrizi”, servirà oltre 1000 studenti

Sarà finanziata per un importo di 2 milioni e 300 mila euro, con fondi Pnrr, la costruzione della nuova palestra scolastica di Città di Castello.

L’Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell’Istruzione ha comunicato nei giorni scorsi alla Provincia di Perugia l’ammissione a finanziamento dell’intervento per realizzazione l’impianto. Notizia accolta con grande soddisfazione dall’Amministrazione provinciale, come rende noto la consigliera delegata Erika Borghesi: “Tutto ciò è per noi motivo di orgoglio. Ancora una volta si conferma il buon posizionamento della Provincia nell’ottenimento di risorse“.