Nuova morte sul lavoro, i sindacati convocano Istituzioni e imprese

Martedì alla Cassa edile di Perugia Cgil, Cisl e Uil presentano la piattaforma per la sicurezza e la legalità in 18 punti

“Mettere fine alla strage”. A poche ore dalla notizia di una nuova morte sul lavoro, i sindacati Cgil, Cisl e Uil rivolgono un nuovo appello alle Istituzioni. Ricordando l’iniziativa di martedì 31 presso la Cassa edile di Perugia, dove i tre sindacati hanno convocato istituzioni e imprese per promuovere la piattaforma in 18 punti.

“Un’ecatombe continua – commentano in una nota la segretaria della Cgil dell’Umbria, Maria Rita Paggio, il segretario generale Cisl Umbria, Angelo Manzotti e il segretario generale Uil Umbria, Maurizio Molinari e i responsabili delle categorie Elisabetta Masciarri (Fillea Cgil), Giuliano Bicchieraro (Filca Cisl) e Roberto Lattanzi (Feneal Uil) – una carneficina costante che non accenna a diminuire e alla quale dobbiamo mettere fine. La notizia della nuova vittima sul lavoro di oggi, in una caduta dall’alto avvenuta in un’azienda di Mantignana (Corciano) e che ha riguardato un lavoratore di 57 anni, ci lascia ancora una volta sgomenti e indignati. Neanche il tempo di piangere le precedenti vittime, che la strage continua e non basta più neanche il cordoglio, che esprimiamo per il lavoratore venuto a mancare”.

“Una nuova e terribile morte – spiegano i sindacati – che deve spronare tutti gli attori, sociali e istituzionali, ad agire immediatamente. Proprio a questo scopo, già prima di questo ennesimo lutto, Cgil Cisl e Uil, hanno organizzato un appuntamento importante sul tema della sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Martedì 31 ottobre presso la Cassa Edile di Perugia, abbiamo convocato istituzioni e associazioni datoriali per rilanciare la nostra piattaforma è chiedere un ‘Patto per la salute, sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro’”.