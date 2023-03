Nuova giunta ad Assisi, opposizioni all’attacco: “Assessori commissariati da Proietti”

Un giro di valzer “che pone fine al teatrino del civismo” e che “lascia in mano al sindaco tutto il potere“. Il giorno dopo l’entrata in giunta ad Assisi di Paolo Mirti, non sono tenere le opposizioni.

Ma, oltre ai cocci della maggioranza non tutto sembra funzionare nell’opposizione, che invece di note a reti unificate per rimarcare un’unità di intenti almeno formale, preferisce mandare comunicati distinti quasi a voler marcare il territorio. Con buona pace di quella che poteva mostrarsi un’occasione per mostrarsi uniti mentre si denuncia una minoranza in pezzi.