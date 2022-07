Novità di Vus sulla gestione dei rifiuti, Comune Spoleto avvia fase di partecipazione

Dopo il Consiglio comunale l’amministrazione programmerà una serie di incontri sul territorio per informare la popolazione e verificare il piano rispetto alle effettive esigenze dei cittadini.

“Riteniamo che questo possa essere il modo migliore per permettere ai cittadini, alle imprese e alle attività commerciali di conoscere nel dettaglio il nuovo piano di gestione dell’igiene urbana che ci è stato illustrato il 5 luglio – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Si tratta di servizi indispensabili anche per il nostro territorio ed è giusto che ciascuno venga messo nelle condizioni di sapere cosa viene fatto, con quali modalità e in che tempi, soprattutto in relazioni ai costi e agli obiettivi fissati dalla VUS”.​