Novembre, mese di sconti di qualità da Tommasino a Spoleto

share

Quale miglior modo di affrontare l’autunno e il primo freddo invernale se non con sconti imperdibili su tutta la biancheria per la casa? Quello di Novembre sarà un mese di promozioni e di shopping presso lo storico negozio di biancheria di Spoleto, Tommasino, che dal 1 Novembre per 4 settimane, ha pensato di inaugurare la stagione autunnale garantendo alla clientela l’acquisto di lenzuola, copripiumino, copriletti, trapunte, piumoni, tovagliati, pigiami e spugne scontati dal 20% al 40%.

Acquistare o regalare un comodo pigiama, affrontare le rigide giornate invernali sotto una calda trapunta, utilizzare biancheria per la casa e non solo, di indiscussa qualità e bellezza, è possibile recandosi nello Show Room in Piazza del Mercato di Spoleto, per scoprire il vasto assortimento di capi e di marchi come Borbonese, Fazzini, Somma, Bottaro, Bossi, Bellora, Caleffi, Daunen Step, Perofil, Jalla e Zucchi a prezzi incredibili.

Qualità è l’aggettivo che meglio caratterizza Tommasino, negozio che da oltre 80 anni rappresenta un punto di riferimento, una garanzia e un passaggio obbligato in città per tutti coloro che vogliono acquistare biancheria per la casa e la persona.

Per informazioni contattare 074349841 o seguire la pagina Facebook Tommasino Spoleto

share

Stampa