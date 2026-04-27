L’Ue lancia un nuovo Fondo per gli investimenti green - Tuttoggi.info

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L’Ue lancia un nuovo Fondo per gli investimenti green

ItalPress

L’Ue lancia un nuovo Fondo per gli investimenti green

Lun, 27/04/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – Mobilitare capitali privati destinati a progetti infrastrutturali sostenibili nei paesi a basso e medio reddito. È l’obiettivo del Fondo Global Green Bond Initiative (GGBI), un nuovo strumento di investimento pubblico – privato messo a punto dall’Unione Europea e dalle istituzioni finanziarie partner. Il fondo investirà esclusivamente in obbligazioni emesse sui mercati primari, dando priorità agli emittenti che si affacciano per la prima volta al mer cato, come governi, enti locali e imprese. Almeno il 20% degli investimenti sarà destinato ai paesi meno sviluppati al mondo, con il sostegno a obbligazioni sia in valuta locale che in euro. Si prevede che il Fondo raccoglierà fino a 2 miliardi di euro da investitori privati europei e internazionali, mobilitando circa 1 miliardo di euro di capitale proprio da investitori pubblici. Di questi, quasi 800 milioni di euro proverranno da un consorzio di istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo guidat o dalla Banca europea per gli investimenti, insieme alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e a organismi di Spagna, Italia, Paesi Bassi, Germania e Francia. La Commissione europea fornirà protezione creditizia al consorzio attraverso la Gara nzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus.
/gtr

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