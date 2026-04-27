4 grammi di marijuana e cocaina in auto , 23enne denunciato - Tuttoggi.info

La Polizia di Perugia ha denunciato un 23enne, gravato da precedenti di polizia, per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un veicolo sospetto mentre transitava in Via Verdi a Corciano. Hanno quindi deciso di sottoporre il conducente ad una verifica più approfondita che ha dato esito positivo.

Durante il controllo, i poliziotti hanno sentito un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente provenire dall’interno del veicolo; a quel punto sentito in merito, il 23enne ha consegnato spontaneamente due contenitori contenenti delle sostanze che, dagli accertamenti tecnici del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, sono risultate essere marijuana e cocaina, per un peso complessivo di oltre 4 grammi. L’uomo è stato poi sottoposto a perquisizione, estesa anche al veicolo, che ha consentito di rinvenire, riposto al lato del sedile dell’autista, anche un coltello serramanico di 21 cm.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 23enne è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e possesso di ingiustificato di oggetti atti ad offendere; lo stupefacente e il coltello, invece, sono stati sottoposti a sequestro.