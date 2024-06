Notti d'autore, il 4 agosto Syusy Bladi a Costacciaro. Call per gli artisti - Tuttoggi.info

Annunciate le date della nuova edizione del Festival ideato dalla Pro Costacciaro

L’Associazione Pro Costacciaro è entusiasta di annunciare le date della nuova edizione del festival “Notti d’Autore” che si terrà nel piccolo borgo di Costacciaro il 3 e 4 agosto 2024.

“Nuovi occhi per nuove Terre” è il tema di questa edizione che invita a vivere il viaggio come un’esperienza di scoperta personale e collettiva, oltre i confini geografici. Attraverso il percorso di Marco Polo, in occasione del 700° anniversario della sua morte, ci immergeremo nelle ricchezze culturali di popoli lontani, riscoprendo tradizioni, suoni e colori unici. Il festival vuole ispirare a guardare il mondo con una prospettiva rinnovata, aperta e curiosa, in cui la diversità diventa una risorsa preziosa per la crescita e l’arricchimento di tutti.

I primi appuntamenti pubblicati promettono una varietà di esperienze per tutte le età. Sono previsti laboratori per adulti e bambini, con due incontri dedicati alla fascia d’età 0-6 anni. I partecipanti potranno inoltre prendere parte ai workshop di origami, tai ji e la coloratissima danza Bollywood. Non mancheranno le opportunità per scoprire e ascoltare gli strumenti musicali della Via della Seta, conoscere le tecniche della seta con la Gaita “Il Setificio” di Bevagna, ammirare le opere d’arte realizzate dagli studenti della fascia appenninica con il solo utilizzo dell’intelligenza artificiale, nonché momenti dedicati ai sapori con aperitivi guidati per degustare tè, infusi e spezie orientali. Il festival offrirà anche una serie di spettacoli ed esibizioni che arricchiranno ulteriormente l’esperienza, rendendola unica e coinvolgente per tutti.

Svelato già il primo ospite di questa edizione: Syusy Blady. La giornalista, attrice e conduttrice televisiva sarà a Costacciaro domenica 4 agosto, portando in scena lo spettacolo “Il mio milione. Syusy Bladi come Marco Polo”. In questo spettacolo, Syusy Blady accompagnerà il pubblico attraverso i viaggi che ha intrapreso, ripercorrendo alcune delle innumerevoli tappe di Marco Polo verso la Cina. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle storie affascinanti e nelle esperienze di viaggio, raccontate con il suo inconfondibile stile.

Syusy Blady, nome d’arte di Maurizia Giusti, rappresenta nel mondo dello spettacolo una personalità poliedrica: giornalista, attrice, conduttrice televisiva. Nel 1994 ha l’idea di portare con sé una telecamera non professionale in un viaggio in India fatto insieme a Patrizio Roversi, idea dalla quale è nata la trasmissione Turisti per caso, che li vedrà impegnati in viaggi per il mondo che andranno in onda in prima serata per Rai 2 e poi per Rai 3 per più di 10 anni. Nel 2004 hanno dato vita ad un’emanazione della trasmissione, intitolata Velisti per caso. Seguono La nostra Africa, cinque puntate dedicate al continente africano, e Evoluti per Caso – sulle tracce di Darwin, la circumnavigazione del Sud America in collaborazione con 8 Università italiane, il Museo di Storia Naturale di Milano, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il CERN di Ginevra. Nel 2005 è protagonista, e autrice di Misteri per caso, che racconta dei misteri da lei scoperti visitando il mondo. Sempre nel 2005 partecipa al programma di Rai1 Ballando con le stelle e realizza, come regista il cortometraggio surreale Ciccio Colonna, segnalato dalla critica e premiato con il Nastro Argento. Ha partecipato all’ultimo film di Fellini “La voce della luna” come Sorella della Luna. Ha scritto per Feltrinelli assieme a Sandro Toni “Vocabolario sessuato, le parole viste dalle donne e dagli uomini”, mentre per Einaudi, con Patrizio Roversi, è stata autrice di “Quel poco che abbiamo capito del mondo facendo i Turisti per caso”. Nel 2008 ha pubblicato sempre per Einaudi il suo primo romanzo: “Tango inesorabile”. Nel 2011 per Rizzoli ha pubblicato il libro “Misteri per caso“.

Realizza per Il festival della Genetica il documentario “La stele di zia Rosina” sulla Mongolia. Nel 2009 progetta e conduce “I Popoli del Mare”. Ultimamente il suo interesse è rivolto alla promozione del turismo lento e sostenibile in Italia, con la trasmissione “Italia Slow Tour” in onda su Rete 4 dal 2011. Sul web da più di 10 anni è co-autrice del pluripremiato sito internet turistipercaso.it, una community dedicata a viaggi e viaggiatori, e velistipercaso.it, dedicato al turismo nautico, vela e ecologia. In edicola Turisti per Caso è anche il magazine turistico più venduto in Italia, un mensile edito da Edizioni Master.

Pubblicata oggi anche la call per artisti “Borgo d’Arte 2024”, l’iniziativa che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 11 talentuosi artisti provenienti dall’Italia e dall’estero, i quali hanno realizzato opere d’arte dal vivo durante i giorni del festival, spaziando tra pittura, scultura e installazioni. La call di quest’anno è aperta fino al 30 giugno e le iscrizioni si ricevono esclusivamente online al link: https://nottidautorefestival.it/bando/. Verranno selezionati massimo 10 artisti che saranno ospitati nel borgo nelle due giornate della manifestazione e che svilupperanno il tema del viaggio.

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni relative al programma e ai biglietti (disponibili su prenotazione da metà giugno) sono consultabili sulle pagine social dell’Associazione e sul sito del Festival: https://nottidautorefestival.it

















Luogo: Centro Storico, Corso Mazzini, COSTACCIARO, PERUGIA, UMBRIA