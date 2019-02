Norcia, in consiglio comunale si parla delle inchieste su Bcc e Centro Boeri

share

È convocato per mercoledì 20 febbraio alle ore 9 presso il Centro di Valorizzazione il Consiglio Comunale, convocato su richiesta dei Consiglieri di minoranza, Lavinia D’Ottavio, Francesco Filippi, Gian Paolo Stefanelli e Francesco Battilocchi, come da richiesta acquisita al protocollo il 24 gennaio 2019. I consiglieri hanno richiesto di informare riguardo la situazione del Centro Polivalente Norcia 4.0 e della Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona (BCC), al centro di due vicende giudiziarie che coinvolgono in prima persona il sindaco Nicola Alemanno.

La massima assise cittadina sarà occasione per fare il punto riguardo l’ospedale di Norcia, per cui nei giorni scorsi è stata sottoscritta la donazione di un milione di euro da parte dello Stato del Kuwait e sulla viabilità Umbria/Marche, in particolare per ciò che concerne l’apertura senza fasce orarie del traforo San Benedetto.

E' possibile seguire la diretta streaming

