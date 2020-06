Norcia festeggia il 2 giugno con la Banda in piazza - Tuttoggi

Anche Norcia ha festeggiato il 2 giugno e l’ha fatto in piazza san Benedetto con il Sindaco Nico Alemanno e la banda musicale cittadina. Creando per l’occasione un video con i musicisti e suggestive immagini del borgo in Valnerina.

Il discorso del sindaco

“Festeggiamo il 2 giugno, festa della Repubblica, con questo video che parte da Norcia, da Piazza San Benedetto che, seppur ferita dal sisma, vuole lanciare un segnale di speranza nel futuro. Lo facciamo con l’esecuzione dell’ Inno Nazionale, il canto degli italiani, eseguito dal Complesso Bandistico città di Norcia, diretto da Luca Panico, e i nostri giovani musicisti. Come le frecce tricolori hanno solcato i cieli del Paese, così lo sarà per queste note che abbiamo ascoltato in più occasioni dai balconi delle case, da Nord a Sud, in questo periodo di emergenza legato al Covid-19. Che sia di buon augurio per il futuro” ha commentato il sindaco Nicola Alemanno.

Il video dell’ inno nazionale, eseguito dal complesso bandistico Città di Norcia diretto dal maestro Luca Panico, caricato nella pagina Facebook del Comune di Norcia ha raggiunto in poche ore oltre 11mila visualizzazioni e 187 condivisioni.