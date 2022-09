Non segnala gli ospiti su Alloggiati web: denunciato - Tuttoggi

Intervenuti per calmare gli animi in un bar di Assisi dove il tono di voce era troppo alta, notando la presenza di una struttura ricettiva, dopo aver effettuato un controllo sul portale “Alloggiati web” per verificare la regolarità della stessa, gli agenti hanno constatato che il titolare dell’attività, nell’ultimo periodo, non aveva trasmesso alcun nominativo degli alloggiati all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per questo l’uomo – che ha tentato di giustificarsi adducendo difficoltà di connessione con il portale – è stato denunciato. Il titolare della struttura aveva infatti omesso di trasmettere i nominativi delle persone ospitate negli ultimi mesi e non si era mai attivato per trovare una soluzione ai suoi problemi di connessione, né aveva mai informato di tali difficoltà gli agenti del commissariato