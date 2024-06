Non risponde a familiari e vicini, donna trovata senza vita in casa - Tuttoggi.info

I vigili del fuoco sono entrati dalla finestra dell'appartamento in zona Cospea a Terni | Il 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso, che sarebbe dovuto a cause naturali

Tragica scoperta, oggi pomeriggio (23 giugno), in un’abitazione del quartiere Cospea di Terni, dove i vigili del fuoco hanno trovato una donna senza vita.

La signora – di 77 anni – non rispondeva né ai familiari né ai vicini di casa ed è stato quindi necessario chiamare i pompieri per accedere all’interno dell’appartamento in Via Marzabotto.

I caschi neri sono entrati in casa da una finestra con l’ausilio dell’autoscala, trovando all’interno il corpo privo di vita dell’unica inquilina. Sul posto è arrivato anche il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso il quale – secondo quanto emerge – sarebbe dovuto a cause naturali.