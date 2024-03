“Non è uno sport per donna?” L’8 Marzo all’auditorium Santa Cecilia di Perugia dalle ore 17:30 - Tuttoggi.info

L'incontro sarà focalizzato sullo sport al femminile ed in particolare su quegli sport che vecchi stereotipi di genere collocano tra quelli praticabili solo dagli uomini

In occasione dell’8 marzo, Festa della Donna, Massimo Pici e Simona Ambrosio, rispettivamente presidente e socia dell’Associazione Libertas Margot, organizzano, con il patrocinio del Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria e del Comune di Perugia, un incontro molto particolare perché focalizzato sullo sport al femminile ed in particolare su quegli sport che vecchi stereotipi di genere collocano tra quelli praticabili solo dagli uomini. Parliamo di box, calcio, rugby, karaté, endurance, body building, lancio del disco ecc. Da qui la domanda: è o non è uno sport per donna? A rispondere saranno molte delle dirette interessate , delle campionesse che, intervistate dalla giornalista Anna Lia Sabelli Fioretti, delineeranno a grandi linee le luci e le ombre di uno sport che fino a qualche anno fa per una donna era tabu. Oggi le cose stanno cambiando e proprio loro racconteranno in che modo.

All’Auditorium Santa Cecilia di Via Fratti 2, l’8marzo dalle 17,30 in poi, si alterneranno sul palco a portare la loro testimonianza Katia Bellillo, ex Ministro delle Pari Opportunità ma anche campionessa di Kich Boxing, Maria Moroni prima pugilessa tesserata in Umbria, Maria Calabresi, lancio del peso, Annalisa Padula, sollevamento pesi, Elena Giorgetti, rugbista, Asia Pergolesi, karate, Gaia Sandri, jiugitzo, Costanza Laliscia , endurance, Adele Marsiletti, calcio, Tiziana Trasciatti, prima donna arbitro di serie A, Luigia Baggetta bodybuilding.

Saranno presenti all’incontro la Consigliera Paola Fioroni, in rappresentanza della presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore allo sport Clara Pastorelli, l’assessore alla cultura Leonardo Varasano, il Presidente dell’Associazione Libertas Margot Massimo Pici, la Presidente del Centro di Pari Opportunità Caterina Grechi. Special guest il pugile Gianfranco Rosi, tecnico federale squadre giovanili femminili di boxe ed ex campione del mondo WBC e IBF.

Nel corso del pomeriggio verrà proiettato anche uno spezzone del documentario “Butterfly” sulla carriera sportiva di Irma Testa, medaglia di bronzo alle olimipiadi di Tokyo, verrà presentato l’inedito progetto “Judonna” e ci sarà un’esibizione molto particolare di Kick Boxing tra la campionessa mondiale Wtka Gloria Volpi e Roberto Carlotti medaglia di bronzo World Cup, candidato al titolo mondiale che si terrà a fine marzo.

L’incontro si concluderà con un brindisi alle Donne offerto da Lungarotti e Il Tulipano Bianco.