Non collabora al trattamento terapeutico: 29enne riportato in carcere

Rifiutava il trattamento terapeutico considerandolo troppo restrittivo, ma le lamentele lo riportano in carcere.

Glagenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi hanno reso esecutivo il decreto di revoca, emesso del Magistrato di Sorveglianza, della misura provvisoria dell’affidamento in prova presso una comunità assistenziale del territorio assisano, a carico di un cittadino italiano 29enne già noto per invasione di terreni ed edifici, violazione delle disposizioni su riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, estorsione, maltrattamenti in famiglia e guida sotto l’influenza di alcol.