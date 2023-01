Nodo: “A febbraio al via l’approvazione del primo stralcio, revisione del secondo”

Il secondo stralcio del Nodo

Rispetto al secondo stralcio, Melasecche ha ricordato che non è inserito negli atti di programmazione tra Anas e Ministero. È stato però inserito nella Legge di bilancio quale ipotesi di nuovo intervento”.

“Sono stato informato – ha comunicato l’assessore – dell’avvio della revisione del vecchio progetto del secondo stralcio”.

Lo svincolo di Ponte San Giovanni

Sullo svincolo di Ponte San Giovanni, Melasecche ha detto che le richieste di Comitati e del Comune di Perugia sono state esaudite: “Lo svincolo di Via Adriatica non sarà chiuso e consentirà alle centinaia di famiglie che andranno ad abitare in quella zona di accedere alla superstrada. Tutto sta procedendo in maniera molto positiva”.

Il consigliere Fioroni ha esortato l’assessore a “continuare con questo grande impegno. Si tratta di un investimento fondamentale per il quartiere, per la città e per la viabilità complessiva della regione”.