Nodino, i comitati contrari: “Forse nel 2035 e sarà inutile”

Nel documento, infatti, si diceva che il Nodino sarà realizzato con il prolungamento all’ospedale. Ma nel progetto definitivo, evidenziano i comitati contrari, il prolungamento non c’è. E non è neanche negli atti di programmazione.

Quanto ai soldi, nella Finanziari non sono stati inseriti e il costo dell’opera, nel frattempo, “è raddoppiato a circa 450 milioni di euro”.

Dubbi, poi, sui tempi, visto che in quella seduta di Consiglio era stato scritto che il progetto sarebbe stato pronto a luglio 2022, ma ancora non c’è.

“Attualmente perciò nessuno dei tre elementi fondamentali di riferimento corrisponde a realtà” lamenta il coordinamento Sciogliamo il Nodo. Che aggiunge: “Il progetto c’è ma non si vede. L’assessore Enrico Melasecche Germini sbandierava il 20 novembre 2022 ai quattro venti che il progetto del Nodino era pronto, mentre ad oggi, 04 Febbraio 2023, non è ancora di dominio pubblico”.

Un progetto “segreto” che dovrebbe “realizzarsi nel 2035 e dovrebbe risolvere tutti i problemi del traffico intorno a Perugia. Questo secondo le affermazioni dell’assessore, smentite però dalle analisi dei nostri tecnici e da quanto scritto dalla stessa Anas nei documenti ufficiali”. Ricordando come Anas per ben due volte abbia negato la possibilità di condividere il progetto con comitati, associazioni e imprese. Anche alle oltre 13mile persone che avevano firmato la petizione.

I tempi, non prima del 2035

Per i comitati, realisticamente, il Nodino non vedrà la luce prima del 2035. “Serviranno infatti 2 anni di tempo – scrivono – per l’espletamento delle valutazioni d’obbligo (Valutazioni ambientali, VIA e VinCA) per la partecipazione, la conferenza servizi, per la redazione del progetto esecutivo, per l’appalto e per la cantierizzazione e non meno di 10 anni per i lavori”.

“E quando anche venisse realizzato – aggiungono – non risolverà certo i problemi di traffico visto che la stessa Anas afferma testualmente a pag. 20 della conclusione della relazione sui flussi di traffico allegata a lettera ANAS del 17 giugno 2021 per Regione Umbria e MIMS:

“…Con il solo scenario 2 (Nodino), non ci sono modificazioni di sorta sul raccordo autostradale Bettolle – Perugia, sia per leggeri che pesanti.”.

Per questi il coordinamento Sciogliamo il Nodo di Perugia ribadisce il proprio “no” all’opera, dicendosi favorevole ad “alternative realizzabili in tempi brevi e ed allo stesso tempo sostenibili da un punto di vista economico, territoriale ed ambientale”.