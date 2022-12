Nocera Umbra, niente luminarie ma più di 40 eventi per Natale

Torna il presepe vivente de Le Cese il 26 dicembre e il 6 gennaio

“Grazie a chi, con spirito di servizio, metterà le proprie energie ed il proprio tempo a disposizione della nostra comunità”, così il sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi presentando il calendario degli eventi natalizi.

Dopo aver ringraziato i vari assessori e assessorati impegnati, il sindaco ha osservato orgogliosamente che “saranno oltre 40 gli appuntamenti che scandiranno il tempo del Natale nella nostra città, un programma partecipato e messo a punto con cura in sintonia ed in sinergia con le preziose Associazioni del territorio e con singoli cittadini. Quello che ci apprestiamo a vivere – ha aggiunto Caparvi – è un tempo che si incastona in una fase complessa per le famiglie, per le imprese, per tutti coloro che a vario livello hanno responsabilità gravose sulle proprie spalle. Rispondiamo con morigeratezza, rinunciando ad esempio alle luminarie, ma senza per questo privare i più piccoli, ed anche i grandi – ha concluso -, della serenità e della magia che porta con sé il Natale”.