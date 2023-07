Nocera Umbra, docenti a scuola alla Summer School Erasmus+

Soggiorno in un'isola greca e frequenza di corsi di formazione innovativi

Dal 17 al 24 luglio ben 7 componenti dell’Istituto Omnicomprensivo “ Dante Alighieri” hanno partecipato al Summer School Erasmus+ 2023, un’ esperienza formativa realizzata ad Aegina, una bellissima isola greca. La formazione si è svolta nella Scuola Professionale dell’Isola ed ha visto l’organizzazione di ben sette corsi strutturati sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico Christos Lito, in collaborazione con il sig. Altheo Valentini dell’ Agenzia Formativa EGInA – European Grants International Academy con sede a Foligno. Nello specifico i corsi, tenuti da esperti altamente specializzati, spaziavano dal Benessere a Scuola allo Stortytelling Digitale, dai Bisogni Speciali alla Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, non tralasciando competenze più tecniche come la progettazione di iniziative di collaborazione transnazionale tra istituti di diversi paesi europei.

“Esperienza fondamentale per migliorare”

“Un’ esperienza, quella del Summer School Erasmus+ 2023, a cui da anni il personale scolastico dell’Omnicomprensivo partecipa continuando anche nel periodo estivo la formazione professionale, che poi sarà spesa socializzando con i colleghi e soprattutto con gli studenti, perché il fine è sempre quello di migliorare le competenze dei nostri alunni, piccoli e grandi”, afferma il dirigente scolastico, prof. Leano Garofoletti.