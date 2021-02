Nocera Umbra, cinquemila euro per il restauro delle opere d’arte

La consigliera Cacciamani: "Di grande valore un progetto che unisce le comunità"

Cinquemila euro per il restauro di importanti quadri. L’Ufficio cultura del Comune di Nocera Umbra grazie alla partecipazione ad un bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia denominato “Restauri”, ha potuto accedere al finanziamento per il restauro di due opere d’arte di pregio.

Le opere scelte per il restauro

Le opere scelte sono è un dipinto ad olio su tela degli inizi del XIX secolo raffigurante il ritratto di Corinzio Benincampo e un dipinto su tela, raffigurante la Madonna con il bambino e i Santi Giovanni Battista e Rocca dell’autore Perino Cesarei. Il lavoro verrà realizzato dal restauratore Massimiliano Barberini specializzato in restauro conservativo ed estetico.

“Progetto di rilancio”

“Questo bando rappresenta per il nostro Comune – dichiara il sindaco Giovanni Bontempi – un’opportunità per la conservazione e la valorizzazione di alcuni beni culturali che necessitavano per varie ragioni di un restauro conservativo“. “Il nostro patrimonio artistico è di notevole pregio ed è esposto sia nei siti museali che all’interno del Palazzo Comunale e grazie anche a questi interventi cerchiamo di ampliarlo e valorizzarlo per rendere la nostra città sempre più attrattiva. Il patrimonio culturale appartiene alla comunità che lo ha ereditato – sono le parole della consigliera Elisa Cacciamani – e per questo è di grande valore un progetto come questo che mette insieme tante realtà tutte unite dalla stesso amore per la città“.