Nocera Umbra riceve la bandiera arancione del Touring Club

Bontempi: "Emozione e orgoglio". Il riconoscimento ha validità triennale

La città delle acque è una delle undici new entry dei borghi ‘Bandiera arancione’ del Touring club. Nocera Umbra è l’unica new entry del centro Italia.

Le bandiere arancioni e le new entry

Sono state assegnate le 262 Bandiere Arancioni del triennio 2021-2023: 251 sono state confermate a Comuni che già avevano ricevuto il marchio di qualità turistico-ambientale negli anni passati; 11 invece sono le località che lo ricevono per la prima volta. Oltre a Nocera Umbra:

– in Piemonte, Canelli (AT), Castagnole delle Lanze (AT), Revello (CN), Rosignano Monferrato (AL), Susa (TO) e Trisobbio (AL)

– in Liguria, Badalucco (IM) e Vallebona (IM)

– in Lombardia, Ponti sul Mincio (MN)

– nel Lazio, Subiaco (RM).

L’iniziativa del Touring vuole dimostrare il potenziale turistico dei piccoli centri dell’entroterra. “Grande emozione e orgoglio“, dice il sindaco Giovanni Bontempi. La Bandiera arancione è certificato di qualità.