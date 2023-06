Nocera Longobarda, la città si immerge nel tempo

Dal 30 giugno al 2 luglio anche l'accampamento al "Colle dei frati"

Seconda edizione per “Nocera longobarda”, l’evento storico – culturale che rievoca le origini della città delle acque, in programma dal 30 giugno a domenica 2 luglio. Il tema scelto, dopo quello sul cibo dello scorso anno è quello dell’abbigliamento dei longobardi su cui verrà imperniato il Secondo convegno europeo.

Il plauso del sindaco

Nei giorni scorsi si è svolta la presentazione ufficiale. Il sindaco Virginio Caparvi, tra i principali ideatori dell’evento, ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro che il Gruppo archeologico ‘Noukria’ sta portando avanti e per la costruzione di un programma che avvolge a 360 gradi la vita dei longobardi, popolo che ha lasciato nel territorio nocerino testimonianze di grandissima rilevanza, culturali, artistiche e sociali. Il primo cittadino, unitamente al presidente e ai membri del Gruppo archeologico ‘Noukria’ ha rivolto il più ampio ringraziamento alla Fondazione Perugia, e quindi alla Presidente Cristina Colaiacovo per il rinnovato sostegno economico, come pure all’Assemblea legislativa dell’Umbria per aver risposto positivamente alla richiesta di patrocinio da parte dell’Associazione organizzatrice dell’evento che si avvarrà anche della collaborazione di alcune, altre, Associazioni del territorio, partire dalla Pro Nocera Umbra ‘Città delle Acque’, presente alla conferenza stampa con la vice presidente Luisa Micheli.

“È un evento di grande valenza identitaria – ha detto Caparvi nel corso della conferenza stampa – che nel tempo si trasformerà sempre più in un appuntamento di forte richiamo turistico in un territorio che ha dato e darà ancora importantissime testimonianze di una storia ricca di cultura, arte e tradizioni”. Sulla stessa linea, rispetto all’importanza di organizzare eventi di questa caratura culturale, il presidente del Gruppo archeologico ‘Noukria, Angelo Brancaleone che dopo aver ripercorso le tappe delle scoperte delle necropoli longobarde nel territorio nocerino, a partire da quella del Portone, la seconda per grandezza e per reperti ritrovati a livello nazionale, ha reso noto il programma dei giorni di ‘Nocera Longobarda’.

L’accampamento

Tra le novità, rispetto alla scorsa edizione, l’organizzazione, nella giornata di apertura (venerdì 30 giugno) di un accampamento longobardo alle porte della città (nel cosiddetto ‘Colle dei Frati’) che rimarrà attivo per tutta la durata del weekend. E proprio all’interno di questi spazi prenderà vita la cerimonia inaugurale di Nocera Longobarda dove è previsto un incontro conviviale in collaborazione con i Quartieri Borgo San Martino e Porta Santa Croce. Densa di appuntamenti la giornata successiva di sabato 1 luglio: presso la Pinacoteca comunale, dalle 9.30 si aprirà il sipario sul Secondo convegno europeo concernente ‘L’abbigliamento dei longobardi’; alle ore 18.30 è prevista l’inaugurazione del Museo Archeologico dove in un’ala specifica è possibile ammirare molti e straordinari reperti di questo popolo ritrovati nella varie necropoli dl territorio. È prevista una visita guidata, coordinata dalla professoressa e storica dell’arte Feliciana Menghini, che verrà estesa anche alle altre strutture museali del centro storico. A seguire l’atteso appuntamento con la ‘Cena Longobarda’ (Piazza Caprera) dove alcuni gruppi di rievocazione storica, quindi in costumi d’epoca, daranno vita a straordinarie animazioni. La giornata di domenica (2 luglio), dalla mattina (ore 9) verrà animata da didattiche del mondo longobardo e da giochi tipici tribali che questo popolo usava praticare. Tra gli appuntamenti al di fuori del programma, l’allestimento di una mostra all’interno della Pinacoteca comunale dal titolo ’Trame longobarde’ (1 luglio-20 agosto) allestita dall’Associazione Italia Langobardorum della quale presidente è l’assessore del Comune di Spoleto, Danilo Chiodetti. Per informazioni dettagliate sul programma e prenotazioni, il riferimento è la segreteria del Gruppo archeologico ‘Noukria’: 339 6864801