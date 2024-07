Nocera Summer Festival: musica e divertimento al Monte Alago

Tre giorni di divertimento sul Monte Alago grazie all'associazione Nuera, costituita da ragazzi con a cuore il futuro della città.

Tre giorni di musica e divertimento sul Monte Alago. Questo è Nocera Summer Festival, al via da venerdì 19 a domenica 21 luglio. L’iniziativa nasce dall’idea di un gruppo di ragazzi dell’associazione di promozione sociale “NU ERA APS” con l’obiettivo di dare slancio e valore ad un territorio ricco di potenzialità. La splendida location del Monte Alago sarà la cornice di una tre giorni all’insegna della musica, del buon cibo, del divertimento e del rispetto dell’ambiente.

Il programma

Dopo il sorprendente successo dello scorso anno, la seconda edizione si prospetta ricca di sorprese e di piacevoli conferme. Si parte venerdi 19 luglio dalle 18:30 con la serata di apertura che vedrà esibirsi sul palco del NSF i Lagoona, per poi proseguire con i Jovasound (tribute band di Jovanotti) e finire con il dj set di Minelli e Trampetti. Sabato 20 si parte intorno alle 18:00 con i dischi di Dj August B che lascerà spazio alle voci di “Millealice” (artista bologense) e di “Primogenito” per il suo primo live direttamente dalla capitale. La serata vedrà esibirsi sul palco un super ospite, uno dei talenti emergenti più importanti a livello nazionale direttamente a casa sua. Dalle 23 saremo pronti a ballare e a cantare sulle note di “notti indie” e di Dj Gregorio Fani. La prima novità della seconda edizione è l’aggiunta di una terza data, ci vedremo quindi anche domenica 21 luglio dove l’appuntamento è alle ore 17:30 per partire con il dj set di Luca Torricelli e Carl P. Sul palco saliranno in successione Matteo Sica e i Drum n’jack per poi lasciare spazio agli “Stupendo” cover band dell’intramontabile Vasco Rossi mentre Dj Ninassi porterà i suoi remix e le sue produzioni per farci ballare fino alla chiusura dell’evento.

L’attenzione al green

La location scelta permetterà agli ospiti non solo di ballare e cantare nel main stage fino a tardi, ci sarà infatti la possibilità di mangiare nell’area food allestita grazie alla collaborazione con alcuni ristoratori locali e di bere un buon drink nell’area bar del NSF. L’organizzazione consente anche la possibilità di campeggiare e dormire quindi nell’area dell’evento grazie anche a servizi igienici (bagni, docce) rinnovati recentemente. La seconda novità riguarda sicuramente la collaborazione di NU ERA con associazioni che hanno a cuore la tutela dell’ambiente quali Anter e Plasticfree: venerdi 19 luglio i ragazzi dell’oratorio Papa Giovanni Paolo II parteciperanno alla formazione ambientale direttamente a Monte Alago per renderli e renderci sempre più consapevoli dell’importanza delle nostre azioni sul territorio che ci circonda.